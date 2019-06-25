Коноплянка через 10 дней сменит команду

25 июня, 2019, 08:24

Полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка меняет место работы

Об этом сообщает Takvim.

По данным турецкого издания, полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка в течение 10 дней официально станет игроком "Фенербахче". По информации источника, во время последних переговоров между клубами был достигнут серьезный прогресс. Хотя раньше и отмечалось, что стороны никак не могли договориться о цене футболиста.