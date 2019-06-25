Коноплянка через 10 дней сменит команду
25 июня, 2019, 08:24
Полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка меняет место работы
Об этом сообщает Takvim.
По данным турецкого издания, полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка в течение 10 дней официально станет игроком "Фенербахче". По информации источника, во время последних переговоров между клубами был достигнут серьезный прогресс. Хотя раньше и отмечалось, что стороны никак не могли договориться о цене футболиста.
- Напомним, 21 июня стало известно, что немецкий "Шальке" готов значительно потерять на трансфере украинца Евгения Коноплянки.
- 20 июня стало известно, что переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Фенербахче" может сорваться.
- Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна