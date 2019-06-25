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Espreso.tvСпортКоноплянка через 10 дней сменит команду

Коноплянка через 10 дней сменит команду


фото: Sport Bild
Полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка меняет место работы

Об этом сообщает Takvim.

По данным турецкого издания, полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка в течение 10 дней официально станет игроком "Фенербахче". По информации источника, во время последних переговоров между клубами был достигнут серьезный прогресс. Хотя раньше и отмечалось, что стороны никак не могли договориться о цене футболиста.

  • Напомним, 21 июня стало известно, что немецкий "Шальке" готов значительно потерять на трансфере украинца Евгения Коноплянки.
  • 20 июня стало известно, что переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Фенербахче" может сорваться.
  • Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца.
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