Госкомтелерадио запретил еще 2 книги из России

25 июня, 2019, 18:28

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз еще двух книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Госкомтелерадио отказал ООО "Якабу трейд" "на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины".

В частности, не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию" (издатель - ООО" Издательство "Добрая книга", г.. Москва), в которой рекламируется издание, не разрешенное ранее на ввоз в Украину из-за присутствия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора.

Также не будет ввезена в Украину с целью распространения книга Д. Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241" московского издательства ООО "Альпина нон-фикшн".

Отмечается, что несколько страниц этого издания посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует с позиции политически заангажированной современной российской историографии.

"В частности, Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими, история Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства. В этом Д. Хейвуд похож на имперских историков, которые навязывают мысль об одной общей истории всех народов бывшего СССР и тем самым оправдывают попытки Кремля вмешиваться в жизнь "младших братьев" и независимых государств ", - сообщили в Госкомтелерадио.

Импортеры были намерены завезти по 5000 экземпляров этих двух изданий.

С 20 мая 2017 года, даты вступления в силу постановления Кабинета министров Украины № 262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождения или изготовлена и / или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украина ", Госкомтелерадио предоставил 3490 отказов в выдаче разрешений.

В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 213 отказов в выдаче разрешений на ввоз 1 041 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 3277 отказов предоставлено вследствие предоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.