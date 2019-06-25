Футболист в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП
25 июня, 2019, 15:31
Мексиканский нападающий Жоау Малек на своем автомобиле на высокой скорости врезался в другую машину и унес жизни двух человек
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Жертвами ДТП стала влюбленная пара, которая накануне обвенчалась. Виновник трагедии - 20-летний игрок "Севильи Атлетико", которая воспитывает талантов для главной команды андалусийцев. Права на Жоау принадлежат мексиканскому клубу "Сантос Лагуна". Как сообщает источник, нападающий управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Мэр города Сапопан требует сурового наказания для Малека.
Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3- Pedro (@ Pedro52338147) June 24, 2019
- 25 июня стало известно, что во время матча Кубка Америки защитник сборной Чили Хара грубо сбил с ног фана, который выбежал на поле в маске петуха.
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