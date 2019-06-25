Форвард "Барселоны" опозорился из-за незнания футбольных правил

25 июня, 2019, 16:12

Футболист "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес опозорился требованием назначить пенальти за игру голкипера рукой в матче Кубка Америки

Об этом сообщает Photos of Football в twitter.

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес на 22-й минуте матча третьего тура группового турнира Кубка Америки против Чили (1: 0) требовал назначить пенальти за игру рукой вратаря соперников Габриэля Ариаса.

32-летний уругваец пытался сделать прострел у лицевой линии из зоны вратарской, но Ариас прервал передачу форварда. Суарес поэтому требовал пенальти и жестами показывал арбитру, что голкипер сыграл руками.

В 1/4 финала сборная Уругвая сыграет с командой Перу. Сборная Чили за выход в полуфинал будет спорить со сборной Колумбии.

Luis Suárez appealing for a handball, and penalty because Chile's keeper handled it in the box pic.twitter.com/wCm1ROLNpQ - Photos of Football (@photosofootball) 25 июня 2019