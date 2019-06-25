Форвард "Барселоны" опозорился из-за незнания футбольных правил
25 июня, 2019, 16:12
Футболист "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес опозорился требованием назначить пенальти за игру голкипера рукой в матче Кубка Америки
Об этом сообщает Photos of Football в twitter.
Форвард сборной Уругвая Луис Суарес на 22-й минуте матча третьего тура группового турнира Кубка Америки против Чили (1: 0) требовал назначить пенальти за игру рукой вратаря соперников Габриэля Ариаса.
32-летний уругваец пытался сделать прострел у лицевой линии из зоны вратарской, но Ариас прервал передачу форварда. Суарес поэтому требовал пенальти и жестами показывал арбитру, что голкипер сыграл руками.
В 1/4 финала сборная Уругвая сыграет с командой Перу. Сборная Чили за выход в полуфинал будет спорить со сборной Колумбии.
Luis Suárez appealing for a handball, and penalty because Chile's keeper handled it in the box pic.twitter.com/wCm1ROLNpQ- Photos of Football (@photosofootball) 25 июня 2019
- Напомним, 25 июня во время матча Кубка Америки против Уругвая защитник сборной Чили Хара сбил с ног фана , который выбежал на поле в маске петуха.
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