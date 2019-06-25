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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: за кого украинцам болеть 25 июня

Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 25 июня


фото: noc-ukr.org
В 5-й день Европейских игр-2019 в Минске украинские сборники продолжат борьбу за медали

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За награды поборются боксеры, борцы, велосипедисты и другие украинские спортсмены. Главная надежда сборной Украины на Елену Костевич в пулевой стрельбе.

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