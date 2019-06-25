Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 25 июня
25 июня, 2019, 08:01
В 5-й день Европейских игр-2019 в Минске украинские сборники продолжат борьбу за медали
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За награды поборются боксеры, борцы, велосипедисты и другие украинские спортсмены. Главная надежда сборной Украины на Елену Костевич в пулевой стрельбе.
- Напомним, 23 июня украинка Влада Никольченко выиграла бронзовые награды в упражнениях с обручем и булавами в художественной гимнастике на Европейских играх-2019.
- Украинец Олег Омельчук стал серебряным призером Европейских игр-2019 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете .
- Сборная Украины получила на Европейских играх пять золотых , шесть серебряных и шесть бронзовых наград и вышла на третье место в медальном зачете соревнований.
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