Доллар продолжает падать в цене, евро дорожает, - НБУ
25 июня, 2019, 10:28
Доллар подешевел на 7,5 копеек с понедельника, 24 июня
Об этом говорится на сайте НБУ.
По состоянию на вторник, 25 июня, $ 100 стоит 2619,12 грн.
100 евро = 2984,23 грн.
Отметим, что евро подорожало за сутки на 11,9 копейки.
Предыдущий курс валют был таким:
$ 100 = 2626,64 грн.
100 евро = 2972,31 грн.
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