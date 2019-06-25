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Espreso.tvОбществоДоллар продолжает падать в цене, евро дорожает, - НБУ

Доллар продолжает падать в цене, евро дорожает, - НБУ

Доллар подешевел на 7,5 копеек с понедельника, 24 июня

Об этом говорится на сайте НБУ.

По состоянию на вторник, 25 июня, $ 100 стоит 2619,12 грн.

100 евро = 2984,23 грн.

Отметим, что евро подорожало за сутки на 11,9 копейки.

Предыдущий курс валют был таким:

$ 100 = 2626,64 грн.

100 евро = 2972,31 грн.

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