День без полиэтилена: в КГГА призвали отказаться от пластиковых пакетов

25 июня, 2019, 15:56

Столичные власти призвали киевлян присоединиться к Международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов 3 июля

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В рамках Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов, который проходит 3 июля 2019 года, управление экологии и природных ресурсов КГГА приглашает всех неравнодушных киевлян присоединиться к всемирной акции "День без полиэтилена".

"Именно в этот день, 3 июля, попробуйте полностью отказаться от пластиковых пакетов. Возьмите экосумку, бумажный пакет или даже модную вязаную сумку "авоську". Замечательная и безопасная для окружающей среды альтернатива. Информируйте друзей, выкладывайте фото в социальные сети - продвигайте идею "экологического" образа жизни", - призвал начальник управления Андрей Мальованный.

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 трлн полиэтиленовых сумок. При этом каждый год в океан попадает 8 млн тонн пластиковой тары, в том числе пакетов. Морские жители глотают кусочки пластика, что приводит к смерти.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предусматривают ограничение использования пластиковых пакетов в Украине.

Акция проводится Программой развития ООН совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины, межфракционным объединением ВРУ "Зеленая энергия перемен" и Zero Waste Alliance Ukraine.

Присоединиться к акции могут как потребители, общественные организации, так и заведения, супермаркеты, магазины, рынки и другие торговые точки.