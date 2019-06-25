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Espreso.tvОбществоБолее 100 кандидатов-клонов: "Слуга народа" пожаловалась МВД на "грязные технологии"

Более 100 кандидатов-клонов: "Слуга народа" пожаловалась МВД на "грязные технологии"

Представители "Слуги народа" подали заявление в Министерство внутренних дел об уголовном правонарушении по регистрации в одномандатных округах кандидатов, которые незаконно используют бренд партии "Слуга народа" в избирательной кампании

Об этом сообщает "Укринформ".

Александр Качура и Вадим Галайчук насчитали более ста организаций с подобными названиями, которые были зарегистрированы за два дня до того, как были поданы документы.

"Сегодня нами было подано уведомление о совершении уголовного преступления, которое предусмотрено статьей 157 Уголовного Кодекса Украины. То есть это введение избирателей в заблуждение. О чем мы указываем в заявлении? О том, что на сегодняшний день часть кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам мошенническим путем указали информацию в своих заявлениях, которые подавались в Центральную избирательную комиссию, о том, что они якобы работают в ООО "Слуга народа", частных предприятиях "Слуга народа", общественных организациях "Слуга народа", - сообщил адвокат Качура.

Он считает, что это является "грязной технологией против политической партии "Слуга народа", нацеленной на то, чтобы ввести в заблуждение избирателей, чтобы они не смогли отдать свой голос за ту партию, за которую собираются".

Он уточнил, что на сегодня зарегистрировано от 1 до 5 кандидатов-клонов "Слуги народа" во всех одномандатных округах.

Адвокат добавил, что завтра, 26 июня, начинается подача заявлений о совершении подобных преступлений в территориальные управления полиции во всех округах.

Качура сообщил, что 25 июня подал подобные заявления также в Национальную полицию и Генеральную прокуратуру.

Как отметил кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Вадим Галайчук, в случае установления нарушения избирательного законодательства нарушителям может грозить административная или уголовная ответственность.

По словам Вадима Галайчука, массовость регистрации кандидатов-клонов может свидетельствовать о том, что это является  организованной деятельностью.

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