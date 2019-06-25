Бессмертный о встрече Зеленского с олигархами: "Их надо ставить на место, а не устраивать парниковый эффект"

25 июня, 2019, 08:11

Для тех, кто занимается бизнесом, должно быть одно правило: все должны быть равны

Об этом политик Роман Бессмертный рассказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV

"Встреча Президента Зеленского с олигархами - это ошибка. Для тех, кто занимается бизнесом, должно быть одно правило: все должны быть равны. Есть разные ассоциации, представляющие интересы того или иного бизнеса, они существуют именно для этого. Олигархи считают, что они выше этого? Тогда таких надо ставить на место, а не устраивать им парниковый эффект и инициировать встречи с ними. Если Президент идет на такие шаги, то получает такой ответ, как от Коломойского, о том, что он готов покрасить два ларька на Донбассе ", - отметил Бессмертный.

По словам политика, существуют специальные социальные программы ответственности бизнеса, которые должны реализовываться не через президента, премьер-министра или народных депутатов, а через соответствующие объединения работодателей.

"Это не дело президента - открывать дороги, столбы, дарить скорые помощи. Если новоизбранный президент в этих вопросах станет на путь предшественников, это доведет его до цугундера", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским. Олигархи готовы поддерживать гуманитарные и социальные программы.