Адвокат Козлюка приписал своему подзащитному членство в АТО
Как отмечает местное городское издание Харькова 057.ua, которое вело трансляцию из зала заседаний, во время рассмотрения обжалования меры пресечения адвокаты Козлюка избрали агрессивную тактику.
Кроме того, его защитники (присутствовало 4 адвоката - ред) сделали несколько заявлений, которые, как выяснилось, не отвечают действительности.
В частности, адвокат Владимир Орел, перечисляя на суде положительные характеристики Козлюка, заявил, что тот имеет статус воина АТО. Позже, после решения суда, во время общения с журналистами, это утверждение опроверг сам Козлюк: сначала он рассказал, что был в 2014 году как доброволец в Широкино (там тогда находился полк "Азов" - ред), но потом уточнил, что был в районе проведения АТО лишь как волонтер, и статуса участника боевых действий не имеет.
Кроме того, в ходе рассмотрения обжалования, адвокаты активиста Нацкорпуса Козлюка отмечали, что их подзащитный добровольно выдал полиции стартовый пистолет. Однако на самом деле этот пистолет был изъят во время осмотра места его проживания, - отметил в ходе рассмотрения прокурор Андрей Огородников.
"Причем утверждать, что этот пистолет, как говорит сторона защиты, стартовый, на данный момент нельзя, поскольку он направлен на баллистическую экспертизу", - подчеркнул прокурор.
В качестве аргументов в пользу своего подзащитного, адвокаты активиста Козлюка отмечали, что Вадим Макарюк, который был избит во время силового конфликта Нацкорпуса и ветеранов АТО на «Барабашово» и находится до сих пор в больнице, не представился лично их подзащитному, когда вел съемку. Именно поэтому он не знал, что тот - журналист.
В результате, Апелляционный суд принял решение об избрании Козлюку меры пресечения в виде домашнего ареста оставить в силе.
Напомним, что 7 июня в ходе конфликта на ТЦ "Барабашово" вокруг одного из магазинов было совершено нападение на снимавшего резонансное событие журналиста Вадима Макарюка. После избиения он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Полиция предъявила подозрения Сергею Козлюку, который преследовал Макарюка и выстрелил в его сторону из пистолета (видео было опубликовано очевидцами в Интернете и соцсетях – ред.), а также еще нескольким активистам Национального корпуса.
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