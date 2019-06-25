Адвокат Козлюка приписал своему подзащитному членство в АТО

25 июня, 2019, 14:14

На заседании Апелляционного суда Харькова, в ходе рассмотрения обжалования меры пресечения активисту Национального корпуса Сергею Козлюку, которого взяли под домашний арест за участие в нападении на оператора харьковской телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка и стрельбу в его сторону во время силового конфликта на "Барабашово", группа адвокатов сообщила ложную информацию о своем подзащитном

Как отмечает местное городское издание Харькова 057.ua, которое вело трансляцию из зала заседаний, во время рассмотрения обжалования меры пресечения адвокаты Козлюка избрали агрессивную тактику.

Кроме того, его защитники (присутствовало 4 адвоката - ред) сделали несколько заявлений, которые, как выяснилось, не отвечают действительности.

В частности, адвокат Владимир Орел, перечисляя на суде положительные характеристики Козлюка, заявил, что тот имеет статус воина АТО. Позже, после решения суда, во время общения с журналистами, это утверждение опроверг сам Козлюк: сначала он рассказал, что был в 2014 году как доброволец в Широкино (там тогда находился полк "Азов" - ред), но потом уточнил, что был в районе проведения АТО лишь как волонтер, и статуса участника боевых действий не имеет.

Кроме того, в ходе рассмотрения обжалования, адвокаты активиста Нацкорпуса Козлюка отмечали, что их подзащитный добровольно выдал полиции стартовый пистолет. Однако на самом деле этот пистолет был изъят во время осмотра места его проживания, - отметил в ходе рассмотрения прокурор Андрей Огородников.

"Причем утверждать, что этот пистолет, как говорит сторона защиты, стартовый, на данный момент нельзя, поскольку он направлен на баллистическую экспертизу", - подчеркнул прокурор.

В качестве аргументов в пользу своего подзащитного, адвокаты активиста Козлюка отмечали, что Вадим Макарюк, который был избит во время силового конфликта Нацкорпуса и ветеранов АТО на «Барабашово» и находится до сих пор в больнице, не представился лично их подзащитному, когда вел съемку. Именно поэтому он не знал, что тот - журналист.

В результате, Апелляционный суд принял решение об избрании Козлюку меры пресечения в виде домашнего ареста оставить в силе.

Напомним, что 7 июня в ходе конфликта на ТЦ "Барабашово" вокруг одного из магазинов было совершено нападение на снимавшего резонансное событие журналиста Вадима Макарюка. После избиения он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Полиция предъявила подозрения Сергею Козлюку, который преследовал Макарюка и выстрелил в его сторону из пистолета (видео было опубликовано очевидцами в Интернете и соцсетях – ред.), а также еще нескольким активистам Национального корпуса.