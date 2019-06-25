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Espreso.tvОбщество76,4% украинцев предпочитают украинский язык на ТВ и радио, - опрос

76,4% украинцев предпочитают украинский язык на ТВ и радио, - опрос

76,4% респондентов признают целесообразность именно украинского языка как основного языка телевизионного и радиоэфира, а 79,6% являются активными потребителями украиноязычного контента

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Респондентов просили оценить изменения, произошедшие в телерадиоинформационном пространстве за прошедшие три года после внедрения обязательной доли звучания украинского языка и песни, а также квот на продукт европейского производства.

"Согласно результатам опроса, 76,4% наших граждан признают целесообразность именно украинского языка как основного языка телевизионного и радиоэфира и 79,6% являются активными потребителями украиноязычного контента", - говорится в сообщении.

Политику государственного протекционизма, направленную на рост доли украиноязычного контента в эфире отечественных телеканалов и радиостанций поддерживают около 60% граждан. Половина опрошенных положительно оценивают изменения украинской музыкальной индустрии после введения квот на украиноязычную песню.

Кроме этого, 62,1% респондентов считают высказывания типа "бандеровцы" и "фашисты" оскорблением и проявлением языка вражды. А 39% украинцев допускают, что украинские медиа могут быть использованы для вещания в пользу страны-агрессора.

Опрос проводился 17 мая - 7 июня 2019 года в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме Автономной Республики Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет.

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