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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил начальника СБУ в Крыму, которая дислоцируется в Херсоне

Зеленский уволил начальника СБУ в Крыму, которая дислоцируется в Херсоне

Президент Украины уволил Александра Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в сообщении.

Указа о назначении нового начальника управления СБУ в АР Крым на сайте президента Украины нет.

Шмитько был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым 15 июня 2018 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Шмитько в 2014-2017 годах работал на аналогичной должности в Запорожской области.

После аннексии Крыма ГУ СБУ в АР Крым дислоцируется в Херсоне.

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