Зеленский уволил начальника СБУ в Крыму, которая дислоцируется в Херсоне
24 июня, 2019, 18:10
Президент Украины уволил Александра Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым
Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.
"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в сообщении.
Указа о назначении нового начальника управления СБУ в АР Крым на сайте президента Украины нет.
Шмитько был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым 15 июня 2018 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Шмитько в 2014-2017 годах работал на аналогичной должности в Запорожской области.
После аннексии Крыма ГУ СБУ в АР Крым дислоцируется в Херсоне.
- Сегодня президент Украины также уволил глав Житомирской, Ровенской и Черкасской ОГА
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