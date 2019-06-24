Зеленский уволил еще троих губернаторов
24 июня, 2019, 14:20
Президент Украины уволил глав Житомирской, Ривненской и Черкасской ОГА
Соответствующие указы размещены на сайте президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовця с должностей глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.
Чиновники уволены "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
Читайте также
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха