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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил еще троих губернаторов

Зеленский уволил еще троих губернаторов

Президент Украины уволил глав Житомирской, Ривненской и Черкасской ОГА

Соответствующие указы размещены на сайте президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовця с должностей глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.

Чиновники уволены "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

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