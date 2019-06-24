Из-за возможного мошенничества: в Чехии требуют отставки премьера Бабиша

24 июня, 2019, 09:17

Протестующие в Праге требуют отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша из-за подозрений в мошенничестве

Об этом пишет BBC .

В Праге во время масштабной акции протеста, в которой приняли участие более 250 тыс. человек, требовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Протест организовала группа "Миллионы моментов для демократии". Она была основана как небольшая студенческая инициатива, но впоследствии стала массовым движением.

В Чехии премьер-министра ожидает уголовное расследование из-за возможного злоупотребления 2 млн евро субсидий от ЕС, которое случилось более 10 лет назад.

Миллиардер также фигурирует в расследовании ЕС по конфликту интересов из-за своего конгломерата "Агроферт", который он перевел в два целевых фонда незадолго до того, как прийти к власти в 2017 году. В Еврокомиссии отмечают, что Бабиш все еще получает прибыль от этой группы. В докладе определено, что он должен вернуть около 451 млн чешских крон (17,5 млн евро) в виде субсидий.