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Espreso.tvОбществоЮная изобретательница родом из Украины создала робота размером с человеческую ДНК

Юная изобретательница родом из Украины создала робота размером с человеческую ДНК

Два года назад София Лысенко увлеклась идеей - повысить проникновение лекарств к человеческому мозгу. А сегодня 17-летняя София Лысенко ведет переговоры с крупнейшими фармакологическими компаниями о возможном сотрудничестве

Об этом сообщает Голос Америки.

"Проблема заключается в том, что вокруг мозга есть защитный слой - гематоэнцефалический барьер. Он очень важен, он защищает мозг от вирусов, патогенов, но когда мы, например, стараемся доставить к мозгу лекарства, часто этот барьер их не пропускает ", - рассказывает София.

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Капсула-робот со структурой ДНК

Так София, используя знания по биологии, компьютерному программированию, химии, физике и математике, придумала капсулу-робота размером с ДНК, которая может преодолеть этот барьер. Свой проект школьница представила на конкурсе Google Science Fair и победила на региональном уровне.

  • Софии Лысенко было 3,5 года, когда родители оставили Львов, и иммигрировали в США.
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