Юная изобретательница родом из Украины создала робота размером с человеческую ДНК

24 июня, 2019, 14:37

Два года назад София Лысенко увлеклась идеей - повысить проникновение лекарств к человеческому мозгу. А сегодня 17-летняя София Лысенко ведет переговоры с крупнейшими фармакологическими компаниями о возможном сотрудничестве

Об этом сообщает Голос Америки.

"Проблема заключается в том, что вокруг мозга есть защитный слой - гематоэнцефалический барьер. Он очень важен, он защищает мозг от вирусов, патогенов, но когда мы, например, стараемся доставить к мозгу лекарства, часто этот барьер их не пропускает ", - рассказывает София.

Капсула-робот со структурой ДНК

Так София, используя знания по биологии, компьютерному программированию, химии, физике и математике, придумала капсулу-робота размером с ДНК, которая может преодолеть этот барьер. Свой проект школьница представила на конкурсе Google Science Fair и победила на региональном уровне.

17-летняя София Лысенко создала искусственную макромолекул, может беспрепятственно доставлять лекарства к пораженным болезнями Альцгеймера или Паркинсона клеткам мозга. Ее изобретение победило в престижном научном конкурсе Google Science Fair. pic.twitter.com/4OtxEUfyZF - голоc АМЕРИКИ (@chastime) 22 июня 2019