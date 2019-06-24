Юная изобретательница родом из Украины создала робота размером с человеческую ДНК
Об этом сообщает Голос Америки.
"Проблема заключается в том, что вокруг мозга есть защитный слой - гематоэнцефалический барьер. Он очень важен, он защищает мозг от вирусов, патогенов, но когда мы, например, стараемся доставить к мозгу лекарства, часто этот барьер их не пропускает ", - рассказывает София.
Капсула-робот со структурой ДНК
Так София, используя знания по биологии, компьютерному программированию, химии, физике и математике, придумала капсулу-робота размером с ДНК, которая может преодолеть этот барьер. Свой проект школьница представила на конкурсе Google Science Fair и победила на региональном уровне.
17-летняя София Лысенко создала искусственную макромолекул, может беспрепятственно доставлять лекарства к пораженным болезнями Альцгеймера или Паркинсона клеткам мозга. Ее изобретение победило в престижном научном конкурсе Google Science Fair. pic.twitter.com/4OtxEUfyZF- голоc АМЕРИКИ (@chastime) 22 июня 2019
- Софии Лысенко было 3,5 года, когда родители оставили Львов, и иммигрировали в США.
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