Инициатор киевских муралов стал советником Зеленского и планирует начать "обеды с президентом"

24 июня, 2019, 15:38

Владимир Зеленский назначил арт-куратора Гео Лероса своим внештатным советником

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

"Назначить Лероса Гео Багратовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Сам Лерос уже сообщил, что хочет инициировать "определенный" обед с президентом "раз в месяц".

"Это серия встреч с людьми из разных сфер, формирующих культурный имидж страны на мировой арене. Это режиссеры, архитекторы, художники, кинооператоры, украинские дизайнеры, музыканты, креативщики, организаторы фестивалей, люди, которые борются за сохранение культурного наследия (в частности здания эпохи модернизма и мозаики) и т.д. ", - написал он.

Лерос - киевский режиссер, арт-куратор, инициатор ряда столичных муралов. Создатель проектов City-Art и Art United U. Он имеет номер 23 в списке "Слуги народа".