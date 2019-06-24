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Espreso.tvОбществоВлияние Медведчука на политику и медиа - это попытка превратить Украину в Малороссию, - Княжицкий

Влияние Медведчука на политику и медиа - это попытка превратить Украину в Малороссию, - Княжицкий

Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что реванш пророссийских сил нужно останавливать силой закона, слова, а если нужно - и народного протеста

В эфире "5 канала" политик прокомментировал ситуацию с покупкой телеканала ZIK человеком кума Путина Виктора Медведчука и рост рейтингов Оппозиционной платформы "За жизнь".

"То, что Виктор Медведчук концентрирует в руках такое количество медиа - это страшная опасность", - заявил нардеп. По его словам, влияние Виктора Медведчука на украинские СМИ было недооцененным - в частности, со стороны СБУ - "свобода слова - это наша ценность - однако, когда мы говорим медиа, которые работают, чтобы уничтожить Украину - это не имеет никакого отношения к свободе слова" .

Политик объясняет, что пророссийские телеканалы финансируются огромными российскими деньгами, и схема "чемоданов с рублями" не является честным медиабизнесом, как это выглядит в Европе. "Деятельность таких телеканалов должна быть прекращена", - сказал Николай Княжицкий.

Политик также объяснил, как пророссийские СМИ влияют на политику - по его мнению, такие медиа используются для того, чтобы манипулировать украинцами и поддерживать восточный вектор развития Украины: "Сейчас, кроме партий Зеленского и Вакарчука, в Верховную Раду заходит огромное количество "Опоблоковцев" - тот самый Медведчук - жесткие, циничные люди, которые стоят на антиукраинских позициях". Наращивание рейтингов таких политических сил, по словам нардепа, происходит именно благодаря медийной поддержке - а результат - возвращение Украины в сферу влияния Российской империи - попытка "снова сделать Украину Малороссией, которая, возможно, будет иметь кажущуюся независимость, но которая будет полностью слушаться Россию, и зависеть от нее экономически".

Сопровождающими эффектами отклонения страны от проевропейского пути Николай Княжицкий назвал стремительный рост коррупции, возвращение русского языка, как доминирующего, в гуманитарной сфере, а Украины - в российское культурное пространство.

"Это в парламенте нужно останавливать. Останавливать силой закона, слова и протеста. Мы не дадим ни опорочить Украину, ни уничтожить наши достижения - нам нужно двигаться вперед, в ЕС и НАТО, несмотря на угрозы", - считает народный депутат Украины.

Напомним, Николай Княжицкий баллотируется в народные депутаты по округу №116 г. Львова от партии "Европейская Солидарность".

 

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