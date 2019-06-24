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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС нашли тело убитого украинского военного, - штаб

В зоне ООС нашли тело убитого украинского военного, - штаб

Продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады вернули тело боевого собрата, который погиб во время выполнения задания в секторе ответственности в районе населенного пункта Оленевка (Красноармейский район, Донецкая область).

В штабе отмечают, что тело погибшего эвакуировано из опасной зоны и сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского героя.

 

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