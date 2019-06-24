В зоне ООС нашли тело убитого украинского военного, - штаб
24 июня, 2019, 16:04
Продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады вернули тело боевого собрата, который погиб во время выполнения задания в секторе ответственности в районе населенного пункта Оленевка (Красноармейский район, Донецкая область).
В штабе отмечают, что тело погибшего эвакуировано из опасной зоны и сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского героя.
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