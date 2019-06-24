В Украине закрывают легендарный журнал "Барвинок", который выдавали с 1928 года

24 июня, 2019, 22:10

Один из старейших детских журналов Украины "Барвинок", который имеет 90-летнюю историю, прекращает работу

Об этом сообщила в июньском выпуске редакция журнала, передает ЛитАкцент.

"Ваши встревожены звонки, E-mail по поводу будущего "Барвинка" очень обескураживают нас. Нам самим невероятно грустно и тяжело, и объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслу, реальности ... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Поэтому еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: "До свидания!", - говорится в сообщении.

Журнал основан в 1928 года. С 1989 года главным редактором журнала был Василий Воронович. Совокупный тираж за более 86 лет превысил 315 млн экземпляров. Издателем журнала был редакционный коллектив, оформленный как владелец. Государственных дотаций издание не получает в связи с законодательством о независимости СМИ.

"И все пройдет, люди одумаются и вернут своих детей к чтению серьезного, необходимого", - выразила уверенность редакция журнала.

Ежемесячный литературно-художественный журнал "Барвинок" для детей младшего и среднего школьного возраста основан в январе 1928 году в Харькове под названием "Октябрёнок". После военного перерыва его выпуск возобновили в апреле-мае 1945 года уже в Киеве как "Барвинок".