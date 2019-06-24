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Espreso.tvОбществоВ Тихом океане запустили ловушку для пластикового мусора

В Тихом океане запустили ловушку для пластикового мусора

Плавающая платформа предназначена для улавливания 1,8 тонны изделий из пластика, не нанося ущерба морской среде

Об этом пишет The Guardian.

Плавающая платформа предназначена для улавливания пластиковых отходов установлена для того, чтобы очистить огромный остров от мусора, циркулирующий в Тихом океане между Калифорнией и Гавайями.

Платформа оснащена лампами на солнечной энергии, камерами, датчиками и спутниковыми антеннами. Устройство намерена постоянно сообщать о своем местонахождении, позволяя вспомогательном судну вылавливать собранный пластик каждые несколько месяцев и перевозить его на сушу.

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