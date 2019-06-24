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Espreso.tvОбществоВ США разрешили продавать "женскую виагру"

В США разрешили продавать "женскую виагру"

24 июня управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новый препарат на основе бремеланотида, предназначенный для усиления полового влечения у женщин

Об этом сообщает PLATFOR.MA.

"Есть женщины, у которых по неизвестным причинам снижено сексуальное влечение. Это состояние вызывает дистресс. Такие женщины могут получить выгоду от безопасного и эффективного фармакологического лечения", - заявила Хилтон Джофф, директор Центра оценки лекарственных средств FDA.

Бремеланотид, который содержится в препарате - это синтетический гормон, который влияет на области мозга, отвечающие за либидо. По словам производителей, вещество необходимо ввести за 45 минут до полового акта. Препарат вводится инъекционно.

Стоит отметить, что медики скептически относятся к новому препарату. В связи с тем, что у лекарств "мизерные рецензированные данные" последствия длительного использования непредсказуемы.

Специалисты отмечают, что руководство оценки лекарственных средств США даже не созвало консультативную группу, прежде чем разрешить продажу лекарств. По их словам, перед употреблением такого рода препаратов следует обратиться к врачу, так как сниженное сексуальное влечение может быть сигналом негативных психологических процессов, в частности стресса. Специалисты призвали лечиться, а не подавлять симптомы.

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