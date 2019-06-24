В РФ по приказу Путина подняли по тревоге воинские части в 29 регионах

24 июня, 2019, 17:23

В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа и запланировано более 50 учений

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По тревоге подняты военные части в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах.

Отмечается, что внезапная проверка боеготовности войск Центрального военного округа (ЦВО) пройдет с 24 по 28 июня на 35 полигонах

До самого высокого ступня боевой готовности привели также части войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения ВДВ, далекой и военно-транспортной авиации. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, проверка проводится по решению президента Владимира Путина.

Российские военнослужащие примут участие в более чем 50 учениях, во время которых испытывают, в частности, уничтожение "деструктивных военных сил", сообщил Шойгу. Он отметил, что основная задача проверки - определить готовность военного руководства к управлению войсками "при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций".

"Также будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил", - добавил Сергей Шойгу.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.