В РФ назвали условие, при котором продолжат транзит газа через Украину

24 июня, 2019, 13:03

Первый заместитель главы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года нужно урегулировать судебные споры

Об этом со ссылкой на Российский ТАСС, сообщает НВ .

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между Газпромом и НАК "Нафтогаз Украины", - сказал Приходько.

Он также заявил, что концепция газопровода Северный поток-2 не предусматривает прекращения транзита по нынешним маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран".

Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

4 апреля Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС . После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.

Ранее сообщалось, что российская компания " Газпром" получила очередной отказ от правительства Дании по поводу маршрута "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.

Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа . Согласно этому варианту Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-Россия, а Украина будет передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.