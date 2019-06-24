В прошлом году из-за моратория на землю Украина потеряла $ 22,5 млрд ВВП, - экономисты

24 июня, 2019, 17:38

Из-за моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения Украина в 2018 году потеряла $ 22,5 млрд ВВП, что на 17% больше его фактического уровня

Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Без моратория ВВП Украины в 2018 году мог бы быть на $ 22,5 млрд или на 17% больше от фактического уровня. Это и есть цена моратория, которую платит вся Украина", - отмечается в публикации.

Проанализировав влияние моратория на экономику, авторы пришли к выводу, что мораторий нужно рассматривать как значительный структурный перелом, что сдвинул аграрный сектор страны на более низкую траекторию развития.

"Если бы не мораторий, то в 2018 году сельское хозяйство могло бы сгенерировать около $ 38,5 млрд добавленной стоимости вместо фактических $ 13,3 млрд", - подчеркнули экономисты.