В прошлом году из-за моратория на землю Украина потеряла $ 22,5 млрд ВВП, - экономисты
24 июня, 2019, 17:38
Из-за моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения Украина в 2018 году потеряла $ 22,5 млрд ВВП, что на 17% больше его фактического уровня
Об этом сообщает "Экономическая правда".
"Без моратория ВВП Украины в 2018 году мог бы быть на $ 22,5 млрд или на 17% больше от фактического уровня. Это и есть цена моратория, которую платит вся Украина", - отмечается в публикации.
Проанализировав влияние моратория на экономику, авторы пришли к выводу, что мораторий нужно рассматривать как значительный структурный перелом, что сдвинул аграрный сектор страны на более низкую траекторию развития.
"Если бы не мораторий, то в 2018 году сельское хозяйство могло бы сгенерировать около $ 38,5 млрд добавленной стоимости вместо фактических $ 13,3 млрд", - подчеркнули экономисты.
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