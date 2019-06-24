В правительстве предлагают устанавливать общественные туалеты на остановках
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как отметили в пресс-службе, согласно проекту изменений в ДБН, кроме электронных табло, таблиц с расписанием и схемой движения на остановках общественного транспорта необходимо предусматривать общественные уборные.
В Министерстве считают, что если это сделать правильно и соблюдать все необходимые требования при эксплуатации, то это действительно может стать решением вопроса с нехваткой общественных туалетов в городах.
В пресс-службе Минрегиона, приводят пример современных остановок общественного транспорта, которые недавно появились в Астане. Они остекленными, чтобы людям было комфортно ожидать транспорт в холодный период времени, а кроме современного санузла также имеют удобную зону ожидания и магазин.
- Напомним, новые строительные нормы, которые вступают в силу с 1 сентября 2019 года, обязывают предусматривать туалеты для пассажиров при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции.
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