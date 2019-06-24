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Espreso.tvОбществоВ правительстве Молдовы впервые женщин стало больше, чем мужчин

В правительстве Молдовы впервые женщин стало больше, чем мужчин

Теперь в Кабинет министров Молдовы входят семь женщин и пять мужчин

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Новым министром юстиции Молдовы стала юрист, представитель гражданского общества Олеся Стамате.

В понедельник утром президент Игорь Додон подписал указ о назначении новым министром юстиции Молдовы юристки, представительницы гражданского общества Олеси Стамате. Она сразу приняла присягу в присутствии главы государства и премьер-министра.

После назначения нового министра юстиции в правительстве Молдовы впервые стало больше женщин, чем мужчин.

Теперь в кабинет министров входят семь женщин (премьер-министр, министры финансов, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, юстиции и башкан Гагаузии). Пятеро мужчин возглавляют министерства внутренних дел, реинтеграции, экономики, иностранных дел и обороны.

Предыдущий министр юстиции Станислав Павловский заявил об отставке 23 июня, проработав на этой должности всего две недели.

"Во время моей работы над Планом действий в области юстиции я обнаружил много несовместимостей личного характера, которые, к сожалению, согласно Конституции Республики Молдова, делают невозможным мою деятельность как члена правительства", - отметил Павловский, не уточнив, о какой несовместимости идет речь.

Новый министр юстиции Стамате была председателем Ассоциации за эффективное и ответственное управление. Она выпускница юридического факультета, магистр европейских исследований в Европейском колледже, юрист. Имеет большой опыт работы в сфере юстиции, внутренних дел и реформы центрального публичного управления.

 

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