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Espreso.tvОбществоВ Минфине сказали, когда курс доллара достигнет 30 грн

В Минфине сказали, когда курс доллара достигнет 30 грн


фото: Апостроф
К концу 2019 года курс доллара в Украине ожидается на уровне 27,4 грн за доллар, в 2020 году - 28,2 грн за доллар, а в 2021 году - 29,4 грн за доллар

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины.

Как отмечается, обменный курс гривны к доллару США (в среднем за период) ожидается в 2019 году - 27,4 грн за доллар, в 2020 году - 28,2 грн за доллар, в 2021 году - 29,4 грн за доллар и в 2022 году - 30 грн за доллар.

При этом в министерстве отмечают, что благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке обменный курс укрепился на 5,1% (в мае по сравнению с декабрем 2018).

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