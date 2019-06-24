В Минфине сказали, когда курс доллара достигнет 30 грн
Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины.
Как отмечается, обменный курс гривны к доллару США (в среднем за период) ожидается в 2019 году - 27,4 грн за доллар, в 2020 году - 28,2 грн за доллар, в 2021 году - 29,4 грн за доллар и в 2022 году - 30 грн за доллар.
При этом в министерстве отмечают, что благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке обменный курс укрепился на 5,1% (в мае по сравнению с декабрем 2018).
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Напомним, украинские аналитики считают, что в 2019 году курс доллара вряд достигнет выше уровня 29 грн / доллар , а к концу лета не превысит диапазон 26-28 грн / доллар.
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Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 года курс гривны снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар.
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Международный валютный фонд рассчитывает на ослабление среднегодового курса гривны к 28,681 грн / $ 1 в 2019 году и 29,958 грн / $ 1 в 2020 году.
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Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что средний курс доллара в Украине уже в 2020 году составит 30,6 гривны.
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