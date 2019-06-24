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Espreso.tvОбществоВ Минфине рассказали, где в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты

В Минфине рассказали, где в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты

Лидером по размеру заработной платы остается Киев, а наиболее динамичный рост заработных плат - в Днепропетровской области

Об этом свидетельствуют данные макроэкономического обзора, опубликованного Министерством финансов.

"Лидером по размеру заработной платы остается г. Киев (15,9 тыс. грн в месяц). Наиболее динамичный рост заработных плат из ТОП-5 регионов - Днепропетровская область - на 24,9%. Самые низкие заработные платы наблюдаются в Херсонской области - 7695 грн, что более чем в 2 раза ниже, чем в Киеве", - говорится в обзоре.

По итогам апреля среди 5 отраслей лидером по размеру заработной платы стала сфера информации и телекоммуникаций (20,5 тыс. грн в месяц).

Наиболее динамичный рост заработных плат из ТОП-5 отраслей также продемонстрировала сфера информации и телекоммуникаций.

Самые низкие заработные платы среди агрегированных отраслей экономики наблюдаются в ВЭД "Временное размещение и организация питания" - 6527 грн, что более чем в 3 раза ниже, чем в сфере информации и телекоммуникаций.

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