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Espreso.tvОбществоВ Киеве заминировали все родильные дома и школы

В Киеве заминировали все родильные дома и школы

Нацполиция должна проверить каждый объект, поэтому проверки могут длиться в течение нескольких дней

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление столичной полиции.

Представители Национальной полиции проверят информацию о заминировании всех школ, роддомов и торговых центров в Киеве.

Так, в ведомстве сообщили, что в понедельник на электронную почту департамента патрульной полиции поступило сообщение о заминировании всех объектов столицы.

"В сообщении говорится, что заминированы все родильные дома, учебные заведения и торговые центры. Описанные только торговые центры. Там их около полутора десятков наименований", - сообщили в полиции.

В НПУ объяснили, что должны проверить каждый объект. Поэтому проверки могут длиться в течение нескольких дней.

"Есть сообщения. Должны отрабатывать. Поэтому будем проверять все. Сейчас штабом разрабатывается схема проверки. Возможно, будут привлекаться какие-то дополнительные силы. Ведь объектов для проверки много, а соответствующих групп меньше. Будут по очереди проверяться. Будут приниматься решения полностью эвакуировать, или такой необходимости не будет", - добавили в полиции.

"Киев оперативный" в Facebook сообщает, что неизвестные сообщили о заминировании следующих ТРЦ: SkyMall, "Глобус", "Украина", Lavina, "Гулливер", "Арт Молл", "Проспект", "Район", "Караван", "Магеллан", "Квадрат Нео "," Ретровиль "," Метрополис ". Также правоохранители проверят информацию о заминировании продуктовых супермаркетов "Ашан", "АТБ", "Сильпо", "Терра", ИКЕА, "Эпицентр".

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