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Espreso.tvОбществоВ Киеве столкнулись грузовики, есть погибший

В Киеве столкнулись грузовики, есть погибший

В результате столкновения двух грузовиков "ДАФ" и "Скания" погиб один из водителей

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

ДТП произошло ночью на территории Святошинского района Киева, на автодороге Житомир - Киев. По предварительной информации, во время управления водитель грузового автомобиля "ДАФ" совершил наезд на транспортное средство "Скания", который двигался впереди него. В результате аварии водитель машины "ДАФ", 1989 года рождения, погиб от полученных телесных повреждений.

На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий столичной полиции. Они опросили свидетелей и очевидцев ДТП, а сейчас устанавливают причины и механизм ДТП.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

 

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