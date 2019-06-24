В Киеве столкнулись грузовики, есть погибший
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
ДТП произошло ночью на территории Святошинского района Киева, на автодороге Житомир - Киев. По предварительной информации, во время управления водитель грузового автомобиля "ДАФ" совершил наезд на транспортное средство "Скания", который двигался впереди него. В результате аварии водитель машины "ДАФ", 1989 года рождения, погиб от полученных телесных повреждений.
На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий столичной полиции. Они опросили свидетелей и очевидцев ДТП, а сейчас устанавливают причины и механизм ДТП.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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