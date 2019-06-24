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Espreso.tvОбществоВ Киеве погиб мотоциклист после столкновения с внедорожником. Водитель скрылся с места ДТП

В Киеве погиб мотоциклист после столкновения с внедорожником. Водитель скрылся с места ДТП

В Святошинском районе Киева в ужасном ДТП погиб мотоциклист

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

Как рассказывают свидетели происшествия - два мотоцикла двигались в направлении площади Победы по средней полосе. Вдруг внедорожник, двигавшийся правее, перестраиваясь, ударил один из мотоциклов. От удара мотоцикл отбросило в попутный Hyundai, который двигался слева, а затем в отбойник.

Несмотря на защитный шлем, мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался в машине "скорой". Внедорожник с места происшествия скрылся.

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