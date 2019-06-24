В Киеве неизвестные забросали маршрутки "коктейлями Молотова"

24 июня, 2019, 18:19

Сейчас полиция разыскивает молодых людей, которые бросили бутылки с зажигательной смесью в маршрутки

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В Оболонское управления полиции поступило сообщение, что на улице Героев Днепра группа неизвестных подъехала к автобусам, курсирующим в город Вышгород, и бросила туда бутылки с самодельной зажигательной смесью.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, а водители транспортных средств сразу начали тушить пламя. В результате огнем было повреждено покрытие маршруток и легковой автомобиль "Ауди", который находился рядом с ними. Пострадавших в результате инцидента нет.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания лиц, совершивших данное правонарушение.