В Киеве начал сыпаться мост на Осокорках

24 июня, 2019, 12:25

В понедельник, 24 июня, Киеве возле станции метро "Осокорки" автомобиль Renault Duster пострадал от осколков путепровода

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что инцидент произошел в 7:09.

По предварительной информации, Renault двигался в сторону Южного моста, когда под путепроводом возле станции метро "Осокорки" на машину упала часть обшивки моста. В результате у Duster оказался поврежден капот и передний бампер.

Сейчас на месте работает экипаж патрульной полиции, который составил протокол, а также защитил аварийный участок под мостом. По словам полицейских, сохраняется риск дальнейших обвалов. Впрочем, учитывая час пик, некоторые водители игнорировали ограничения и продолжали ехать по осколкам.