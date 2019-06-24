В Киеве начал сыпаться мост на Осокорках
24 июня, 2019, 12:25
В понедельник, 24 июня, Киеве возле станции метро "Осокорки" автомобиль Renault Duster пострадал от осколков путепровода
Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что инцидент произошел в 7:09.
По предварительной информации, Renault двигался в сторону Южного моста, когда под путепроводом возле станции метро "Осокорки" на машину упала часть обшивки моста. В результате у Duster оказался поврежден капот и передний бампер.
Сейчас на месте работает экипаж патрульной полиции, который составил протокол, а также защитил аварийный участок под мостом. По словам полицейских, сохраняется риск дальнейших обвалов. Впрочем, учитывая час пик, некоторые водители игнорировали ограничения и продолжали ехать по осколкам.
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