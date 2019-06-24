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Espreso.tvОбществоВ Гималаях нашли тела альпинистов, пропавших в мае

В Гималаях нашли тела альпинистов, пропавших в мае

В индийских Гималаях нашли тела семи из восьми альпинистов, пропавших в конце мая

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отмечается, что в составе группы были четверо британцев, двое американцев, австралиец и их офицер связи. Они пропали без вести 26 мая около Восточного Нанда Деви в результате схода лавины.

Место власть отметила, что эта группа альпинистов не было разрешения восхождение на пик.

 

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