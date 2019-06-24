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Espreso.tvОбществоВ Германии во время учений столкнулись два истребителя

В Германии во время учений столкнулись два истребителя


фото: www.bbc.com
24 июня два многоцелевых истребителя Eurofighter разбились в результате столкновения в воздухе в районе озера Мюриц на севере Германии во время тренировочного полета

Об этом сообщает Укринформ.

"Во время авиакатастрофы два боевых самолета типа Eurofighter тактической эскадры Люфтваффе 73 "Штайнгоф" разбились после столкновения в районе Росток / Лааге", - говорится в сообщении Бундесвера.

Оборонное ведомство ФРГ сообщает, что оба пилота успели катапультироваться.

Немецкие СМИ отмечают, что одного пилота уже нашли живым - спасателям удалось снять его с дерева. Поиски второго продолжаются.

По предварительным данным, от обломков самолетов никто не пострадал.

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