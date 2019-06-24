В Германии во время учений столкнулись два истребителя
Об этом сообщает Укринформ.
"Во время авиакатастрофы два боевых самолета типа Eurofighter тактической эскадры Люфтваффе 73 "Штайнгоф" разбились после столкновения в районе Росток / Лааге", - говорится в сообщении Бундесвера.
Оборонное ведомство ФРГ сообщает, что оба пилота успели катапультироваться.
Немецкие СМИ отмечают, что одного пилота уже нашли живым - спасателям удалось снять его с дерева. Поиски второго продолжаются.
По предварительным данным, от обломков самолетов никто не пострадал.
Nach neusten Ostseewelle-Informationen ist der zweite Pilot ums Leben gekommen. Er wurde im Raum Jabel - etwa zehn Kilometer vom anderen Absturzort entfernt - vermutet. Eigentlich verfügen die Schleudersitze bzw. die Piloten über eine GPS-Ortung. Foto: Thomas Steffan pic.twitter.com/AysZ4llHVQ- Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019
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