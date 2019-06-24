В Бельгии задержали мужчину, который планировал теракт в посольстве США
24 июня, 2019, 18:54
Бельгийца подозревают в подготовке теракта против американского посольства в Брюсселе
Об этом сообщает RTBF.
Полиция задержала бельгийца, которого подозревают в подготовке теракта против посольства Соединенных Штатов Америки в Брюсселе. Отмечается, что за подозреваемым давно вели наблюдение спецслужбы. Так, бельгийца заметили у здания посольства за подозрительной деятельностью.
Мужчину с инициалами М. задержали в субботу в центре Брюсселя. Задержание провели сотрудники федеральной полиции. Ему инкриминируют планирование нападения на американское посольство в Брюсселе.
В понедельник суд принял задержанного под стражу за подготовку и попытку террористической атаки. Подозреваемый обвинения отрицает.
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