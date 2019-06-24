В Бельгии задержали мужчину, который планировал теракт в посольстве США

24 июня, 2019, 18:54

Бельгийца подозревают в подготовке теракта против американского посольства в Брюсселе

Об этом сообщает RTBF.

Полиция задержала бельгийца, которого подозревают в подготовке теракта против посольства Соединенных Штатов Америки в Брюсселе. Отмечается, что за подозреваемым давно вели наблюдение спецслужбы. Так, бельгийца заметили у здания посольства за подозрительной деятельностью.

Мужчину с инициалами М. задержали в субботу в центре Брюсселя. Задержание провели сотрудники федеральной полиции. Ему инкриминируют планирование нападения на американское посольство в Брюсселе.

В понедельник суд принял задержанного под стражу за подготовку и попытку террористической атаки. Подозреваемый обвинения отрицает.