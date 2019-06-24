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Espreso.tvСпортУмер известный баскетболист по прозвищу "золотые руки"

Умер известный баскетболист по прозвищу "золотые руки"


фото: euroleague.net
Известный в прошлом баскетболист сборной Югославии и Боснии Жарко Вараджич умер в возрасте 67 лет

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.

Вараджич является рекордсменом Евролиги по результативности в финальном матче. Он привел к победе в турнире Боснии, набрав в решающей встрече с "Варезе" (96:93) 45 очков. Жарко является победителем Евробаскета-1977 составе сборной Югославии.

Сербские болельщики характеризовали Жарко Вараджича как самоотверженного и смелого игрока. В то время ему дали прозвище "золотые руки".

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