Умер известный баскетболист по прозвищу "золотые руки"

24 июня, 2019, 12:57

Известный в прошлом баскетболист сборной Югославии и Боснии Жарко Вараджич умер в возрасте 67 лет

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.

Вараджич является рекордсменом Евролиги по результативности в финальном матче. Он привел к победе в турнире Боснии, набрав в решающей встрече с "Варезе" (96:93) 45 очков. Жарко является победителем Евробаскета-1977 составе сборной Югославии.

Сербские болельщики характеризовали Жарко Вараджича как самоотверженного и смелого игрока. В то время ему дали прозвище "золотые руки".