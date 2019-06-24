Умер известный баскетболист по прозвищу "золотые руки"
24 июня, 2019, 12:57
Известный в прошлом баскетболист сборной Югославии и Боснии Жарко Вараджич умер в возрасте 67 лет
Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.
Вараджич является рекордсменом Евролиги по результативности в финальном матче. Он привел к победе в турнире Боснии, набрав в решающей встрече с "Варезе" (96:93) 45 очков. Жарко является победителем Евробаскета-1977 составе сборной Югославии.
Сербские болельщики характеризовали Жарко Вараджича как самоотверженного и смелого игрока. В то время ему дали прозвище "золотые руки".
- Напомним, 21 июня перестало биться сердце бывшего нападающего и капитана "Карпат" Александра Филяева.
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