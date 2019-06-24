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Espreso.tvОбществоУкраинские спецназовцы получили сертификат НАТО

Украинские спецназовцы получили сертификат НАТО

Украинская часть первая в истории из стран, которые не являются членами НАТО, прошла сертификацию как Силы быстрого реагирования НАТО (СБР НАТО)

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

140-й центр Сил специальных операций ВС Украины прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, или NRF).

Спецназовцы прошли соответствующие экзамены в Литве от западных коллег.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО 2002 в Праге на смену Союзного командования Европы Мобильными Силами. Первые переговоры о реорганизации мобильных сил НАТО состоялись в августе 2002 в Варшаве по инициативе министра обороны США Дональда Рамсфелда. СБР находятся в постоянной боевой готовности.

Состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных, морских сил, готовы в течение 5 дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. При значительном военном конфликте (войне) должны сдерживать врага до подхода основных сил до 30 дней. Решение о применении СБР принимает Североатлантический совет. Сухопутные силы СБР НАТО силой бригады способны проводить операции по вынужденному силовому входу (forced-entry). Морские силы выполняют роль ударной группы с авианосцем, сухопутной и амфибийной групп. Воздушные силы способны производить до 200 ежедневных вылетов. В операциях могут использовать специальные подразделения.

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