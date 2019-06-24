Украинская диаспора в США призывает Зеленского утвердить закон о признании "Пласта"

24 июня, 2019, 13:35

Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий более 20 активных краевых и центральных организаций американцев украинского происхождения, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно подписать принятый Верховной Радой закон о государственном признании и поддержке "Пласта"

Об этом сообщает Радио Свобода.

В письме поддержки УККА обосновывался на инаугурационную речь господина президента, где он отметил что сегодня в мире "насчитывается 65 миллионов тех, кого родила украинская земля".

Итак, "закон о государственном признании "Пласта" будет поддерживать не только организации пластового движения в диаспоре, но и украинскую идентичность украинской молодежи в целом, независимо от того, где она проживает", - сообщили в организации.