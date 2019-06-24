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Espreso.tvОбществоУкраинская диаспора в США призывает Зеленского утвердить закон о признании "Пласта"

Украинская диаспора в США призывает Зеленского утвердить закон о признании "Пласта"

Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий более 20 активных краевых и центральных организаций американцев украинского происхождения, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно подписать принятый Верховной Радой закон о государственном признании и поддержке "Пласта"

Об этом сообщает Радио Свобода.

В письме поддержки УККА обосновывался на инаугурационную речь господина президента, где он отметил что сегодня в мире "насчитывается 65 миллионов тех, кого родила украинская земля".

Итак, "закон о государственном признании "Пласта" будет поддерживать не только организации пластового движения в диаспоре, но и украинскую идентичность украинской молодежи в целом, независимо от того, где она проживает", - сообщили в организации.

  • 30 мая Верховная Рада Украины приняла проект закона о государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины.

  • "Пласт" - это уникальная организация с 108-летней историей. Через ее ряды прошли тысячи молодых людей - патриотов Украины. За годы существования "Пласт" не изменил своих ценностей, принципов и приоритетов.

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