Украинская диаспора в США призывает Зеленского утвердить закон о признании "Пласта"
Об этом сообщает Радио Свобода.
В письме поддержки УККА обосновывался на инаугурационную речь господина президента, где он отметил что сегодня в мире "насчитывается 65 миллионов тех, кого родила украинская земля".
Итак, "закон о государственном признании "Пласта" будет поддерживать не только организации пластового движения в диаспоре, но и украинскую идентичность украинской молодежи в целом, независимо от того, где она проживает", - сообщили в организации.
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30 мая Верховная Рада Украины приняла проект закона о государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины.
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"Пласт" - это уникальная организация с 108-летней историей. Через ее ряды прошли тысячи молодых людей - патриотов Украины. За годы существования "Пласт" не изменил своих ценностей, принципов и приоритетов.
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