Украинки опустились в рейтинге лучших теннисисток мира

24 июня, 2019, 10:28

Украинские теннисистки ослабили свои позиции в рейтинге WTA

Об этом сообщат Еспресо.TV.

24 июня обнародовали обновленный рейтинг WTA. В нем украинские теннисистки ослабили свои позиции. На одну ступеньку опустилась первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая теперь занимает 8-е место. Вторая и третья ракетки Украины Леся Цуренко и Даяна Ястремская также потеряли по одной позиции, заняв 33-е и 36-е места соответственно.

Екатерина Козлова сохранила за собой 67-е место. Прогресс показали Ангелина Калинина - плюс 13 позиций и 135 строчка, а на одну ступеньку поднялась Катарина Завацкая - 197-е место.

По итогам турнира серии Premier в Бирмингеме сменился лидер мировой классификации. Рейтинг WTA впервые возглавила австралийка Эшли Барти, которая сместила на вторую строчку списка японку Наоми Осаку. Далее идут чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова.

Топ-10 рейтинга WTA от 24 июня 2019 года.