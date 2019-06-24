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Espreso.tvОбществоУкраина обсуждает новую программу с МВФ, предыдущая программа выполнила свою функцию - Минфин

Украина обсуждает новую программу с МВФ, предыдущая программа выполнила свою функцию - Минфин

Сейчас украинское правительство находится на этапе активного обсуждения новой кредитной программы с Международным валютным фондом

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

По ее словам, между Украиной и МВФ продолжаются "активные дискуссии" относительно новой, долгосрочной программы. Эта программа продлится около трех лет и предусматривает финансирование проведения в Украине реформ. В то же время она отказалась уточнять приблизительные размеры программы, то есть объемы финансирования.

По словам Маркаровой, программа, которую МВФ утвердил для Украины в конце прошлого года, выполнила свою функцию.

"Эта программа, которую мы имеем сейчас, проектировалась как промежуточная программа для того, чтобы покрыть потребность Украины в средствах на период проведения выборов. В некотором смысле, эта программа уже сделала то, что должна была сделать ", - сообщила Маркарова во время интервью в Скопье.

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