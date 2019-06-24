Украина обсуждает новую программу с МВФ, предыдущая программа выполнила свою функцию - Минфин
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.
По ее словам, между Украиной и МВФ продолжаются "активные дискуссии" относительно новой, долгосрочной программы. Эта программа продлится около трех лет и предусматривает финансирование проведения в Украине реформ. В то же время она отказалась уточнять приблизительные размеры программы, то есть объемы финансирования.
По словам Маркаровой, программа, которую МВФ утвердил для Украины в конце прошлого года, выполнила свою функцию.
"Эта программа, которую мы имеем сейчас, проектировалась как промежуточная программа для того, чтобы покрыть потребность Украины в средствах на период проведения выборов. В некотором смысле, эта программа уже сделала то, что должна была сделать ", - сообщила Маркарова во время интервью в Скопье.
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Напомним, ранее в Администрации президента сообщили, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о запуске новой программы сотрудничества на 3-4 года, которая может стартовать уже в конце 2019 года.
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Миссия МВФ прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.
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30 мая миссия Международного валютного фонда покинула Киев .
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