В Зеленского назвали 20 его достижений за месяц президентства
24 июня, 2019, 09:57
Среди основных достижений - возобновление работы консультационной группы в Минске и договоренность о возобновлении нормандского формата переговоров
Видео обнародовала команда Зеленского в Facebook.
В частности, команда назвала следующие достижения президента:
- Восстановил полноценную работу консультационной группы в Минске
- Заверил международных партнеров в том, что курс Украины в ЕС и НАТО неизменен.
- Получил от европейских лидеров поддержку позиций по освобождению пленных и санкционного давления на Россию.
- Договорился о возобновлении нормандского формата переговоров.
- Дал четко понять, что переговоров не будет.
- Подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании.
- Внес в Раду законопроект об импичменте.
- Внес в Раду закон о наказании за незаконное обогащение с конфискацией неправомерно нажитого имущества.
- Распустил Верховную Раду 9-го созыва и начал процесс перезагрузки власти.
- Начал перезапуск судебной реформы.
- Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращения в Роттердам-
- Представил иностранным и отечественным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий.
- Развеял мифы о дефолте.
- Приобщил большой бизнес к решению социальных проблем без обратных обязательств от власти.
- Заставил Кабмин и министерства погасить задолженность перед шахтерами.
- Отменил обязательность школьной формы.
- Отменил штрафы за нарушение правил работы с наличными.
- Урегулировал использование мигалок - только для спецмашин, а не для депутатских и министерских лимузинов.
- Открыл улицу Банковую для людей.
- Установил новую норму обращения к президенту - по имени.
Читайте также
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
Читайте также
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора