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Espreso.tvОбществоВ Зеленского назвали 20 его достижений за месяц президентства

В Зеленского назвали 20 его достижений за месяц президентства

Среди основных достижений - возобновление работы консультационной группы в Минске и договоренность о возобновлении нормандского формата переговоров

Видео обнародовала команда Зеленского в Facebook.

В частности, команда назвала следующие достижения президента:

  1. Восстановил полноценную работу консультационной группы в Минске
  2. Заверил международных партнеров в том, что курс Украины в ЕС и НАТО неизменен.
  3. Получил от европейских лидеров поддержку позиций по освобождению пленных и санкционного давления на Россию.
  4. Договорился о возобновлении нормандского формата переговоров.
  5. Дал четко понять, что переговоров не будет.
  6. Подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании.
  7. Внес в Раду законопроект об импичменте.
  8. Внес в Раду закон о наказании за незаконное обогащение с конфискацией неправомерно нажитого имущества.
  9. Распустил Верховную Раду 9-го созыва и начал процесс перезагрузки власти.
  10. Начал перезапуск судебной реформы.
  11. Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращения в Роттердам-
  12. Представил иностранным и отечественным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий.
  13. Развеял мифы о дефолте.
  14. Приобщил большой бизнес к решению социальных проблем без обратных обязательств от власти.
  15. Заставил Кабмин и министерства погасить задолженность перед шахтерами.
  16. Отменил обязательность школьной формы.
  17. Отменил штрафы за нарушение правил работы с наличными.
  18. Урегулировал использование мигалок - только для спецмашин, а не для депутатских и министерских лимузинов.
  19. Открыл улицу Банковую для людей.
  20. Установил новую норму обращения к президенту - по имени.

 

 

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