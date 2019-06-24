Видео обнародовала команда Зеленского в Facebook.

В частности, команда назвала следующие достижения президента:

Восстановил полноценную работу консультационной группы в Минске

Заверил международных партнеров в том, что курс Украины в ЕС и НАТО неизменен.

Получил от европейских лидеров поддержку позиций по освобождению пленных и санкционного давления на Россию.

Договорился о возобновлении нормандского формата переговоров.

Дал четко понять, что переговоров не будет.

Подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании.

Внес в Раду законопроект об импичменте.

Внес в Раду закон о наказании за незаконное обогащение с конфискацией неправомерно нажитого имущества.

Распустил Верховную Раду 9-го созыва и начал процесс перезагрузки власти.

Начал перезапуск судебной реформы.

Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращения в Роттердам-

Представил иностранным и отечественным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий.

Развеял мифы о дефолте.

Приобщил большой бизнес к решению социальных проблем без обратных обязательств от власти.

Заставил Кабмин и министерства погасить задолженность перед шахтерами.

Отменил обязательность школьной формы.

Отменил штрафы за нарушение правил работы с наличными.

Урегулировал использование мигалок - только для спецмашин, а не для депутатских и министерских лимузинов.

Открыл улицу Банковую для людей.