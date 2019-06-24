Сыплется мост на Осокорках: Кличко уволил директора "Киевавтодормост" Котлубея

24 июня, 2019, 13:45

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Падает штукатурка с мостов - ответственные за них чиновники идут на выход! Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. - Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам по поводу выявленных проблем. Поэтому я освобождаю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Кличко поручил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостах из тех, где не происходят ремонтные работы.

Напомним, в понедельник, 24 июня, в Киеве возле станции метро "Осокорки" автомобиль Renault Duster пострадал от осколков путепровода.