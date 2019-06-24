Синоптик спрогнозировала на вторник "милосердную" жару

24 июня, 2019, 12:05

Смена воздушных масс в Украине началась: с сильно жаркой на милосердную, с низкой температурой воздуха

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

25 июня максимальная температура воздуха еще будет оставаться самой высокой на Юге и Востоке Украины, + 30 + 34 градуса.

В большинстве областей ожидается + 27 + 32 градуса, в Карпатах + 20 + 25 градусов.

Ночью будет лучше: + 16 + 20 градусов, в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей + 19 + 24 градуса, на Западе + 13 + 18 градусов.

Дожди с грозами во вторник наиболее возможные в южной части Украины. Локально они могут превращаться в сильный ливень с градом и шквалом.

Синоптик рассказала, что в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украину ворвется настоящая прохлада. По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до + 20 + 27 градусов, а затем до + 18 + 23 градусов.