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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: трое раненых украинцев, 34 обстрела российских боевиков

Сутки на Донбассе: трое раненых украинцев, 34 обстрела российских боевиков

23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 16 раз.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки, 23 июня двух оккупантов было уничтожено и еще двое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

 

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