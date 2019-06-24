Специалисты Всемирного банка разработают варианты маршрутов для скоростного транспорта на Троещину

24 июня, 2019, 15:51

Мэр Киева Виталий Кличко и Всемирный банк подписали соглашение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) для строительства скоростного транспортного сообщения на Троещину. Проект называется Troyeshina Rapid Transit

Об этом говорится на сайте КГГА.

Специалисты Всемирного банка разработали рекомендации по улучшению транспортной системы Киева.

Власти города и представители IFC вместе готовы разработать технико-экономическое обоснование для детального плана скоростного коридора на Троещину, осуществить техническую, финансовую и экономическую оценку вариантов реализации проекта "Платформа городов Европы и Центральной Азии".

В результате Международная финансовая корпорация предоставит КГГА отчет о целесообразности развития Троещинского скоростного транспортного коридора, который будет включать в себя и технологические альтернативные варианты, и инфраструктурные решения, финансовые характеристики, экологические и социальные вопросы, план эксплуатации и управления.

Проект будет называться система TRT (Troyeshina Rapid Transit).

"Для нас очень важно создать оптимальную транспортную модель, сможет улучшить сообщение между различными районами столицы. И в этом направлении мы рады сотрудничать и использовать опыт наших партнеров, мировой опыт, чтобы максимально эффективно использовать те возможности, которые есть в нашем городе ", - сказал Виталий Кличко.