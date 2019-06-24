Специалисты Всемирного банка разработают варианты маршрутов для скоростного транспорта на Троещину
Об этом говорится на сайте КГГА.
Специалисты Всемирного банка разработали рекомендации по улучшению транспортной системы Киева.
Власти города и представители IFC вместе готовы разработать технико-экономическое обоснование для детального плана скоростного коридора на Троещину, осуществить техническую, финансовую и экономическую оценку вариантов реализации проекта "Платформа городов Европы и Центральной Азии".
В результате Международная финансовая корпорация предоставит КГГА отчет о целесообразности развития Троещинского скоростного транспортного коридора, который будет включать в себя и технологические альтернативные варианты, и инфраструктурные решения, финансовые характеристики, экологические и социальные вопросы, план эксплуатации и управления.
Проект будет называться система TRT (Troyeshina Rapid Transit).
"Для нас очень важно создать оптимальную транспортную модель, сможет улучшить сообщение между различными районами столицы. И в этом направлении мы рады сотрудничать и использовать опыт наших партнеров, мировой опыт, чтобы максимально эффективно использовать те возможности, которые есть в нашем городе ", - сказал Виталий Кличко.
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