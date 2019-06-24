SpaceX отправит в космос ракету с человеческим прахом

24 июня, 2019, 11:10

SpaceX готовится к третьему запуску своей ракеты Falcon Heavy

Об этом пишет The Business Insider .

Миссия под названием "Программа космических испытаний-2" начнется в понедельник, 24 июня.

Когда это произойдет, ракета выведет 24 спутника на орбиту вокруг Земли, а также капсулу с прахом 152 погибших людей.

Запуску праха способствует компания Celestis Memorial Spaceflights, которая покупает доступную комнату на космическом корабле, устанавливает контейнер, а затем упаковывает его в небольшие металлические капсулы, заполненные прахом. К капсуле с прахом будут относиться как к "участнику" полета.

Но для того, чтобы этот пепел вышел на орбиту, как предполагалось, SpaceX сначала должен осуществить то, что Маск назвал "нашим самым тяжелым запуском за всю историю".