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Espreso.tvОбществоSpaceX отправит в космос ракету с человеческим прахом

SpaceX отправит в космос ракету с человеческим прахом

SpaceX готовится к третьему запуску своей ракеты Falcon Heavy

Об этом пишет The Business Insider .

Миссия под названием "Программа космических испытаний-2" начнется в понедельник, 24 июня.

Когда это произойдет, ракета выведет 24 спутника на орбиту вокруг Земли, а также капсулу с прахом 152 погибших людей.

Запуску праха способствует компания Celestis Memorial Spaceflights, которая покупает доступную комнату на космическом корабле, устанавливает контейнер, а затем упаковывает его в небольшие металлические капсулы, заполненные прахом. К капсуле с прахом будут относиться как к "участнику" полета.

Но для того, чтобы этот пепел вышел на орбиту, как предполагалось, SpaceX сначала должен осуществить то, что Маск назвал "нашим самым тяжелым запуском за всю историю".

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