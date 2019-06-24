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Espreso.tvОбществоРоссияне обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов

Россияне обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов

В понедельник, 24 июня, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 15 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 152-мм орудий и минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного по направлению поселка Пикузы из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, у Авдеевки по направлению Яковлевка - с 120-мм минометов, в районе Красногоровки по направлению Трудовского - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя по направлению Украинского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в окрестностях Марьинки по направлению Трудовского и Александровки - из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, у Богдановки по направлению Петровского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Южного по направлению шахты им. Гагарина из 120-мм и 82-мм минометов, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, у Новгородского по направлению шахты им. Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского по направлению Голомивского - из 152-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы дали ответ на вооруженные провокации террористов.

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