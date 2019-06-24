Россияне обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного по направлению поселка Пикузы из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, у Авдеевки по направлению Яковлевка - с 120-мм минометов, в районе Красногоровки по направлению Трудовского - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя по направлению Украинского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в окрестностях Марьинки по направлению Трудовского и Александровки - из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, у Богдановки по направлению Петровского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Южного по направлению шахты им. Гагарина из 120-мм и 82-мм минометов, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, у Новгородского по направлению шахты им. Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского по направлению Голомивского - из 152-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов.
Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы дали ответ на вооруженные провокации террористов.
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