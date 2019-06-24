РФ разрешила частичный транзит украинских товаров через свою территорию в страны Средней Азии
24 июня, 2019, 15:43
Путин внес поправки в свой указ, которым позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ при наличии на транспортных средствах и товарах пломб, использующих технологию "ГЛОНАСС" (аналог GPS)
Об этом сообщает "Европейская правда" .
Отмечается, что изменения коснутся транзита украинских товаров, которые идут в третьи страны через территорию России, в частности, в страны Средней Азии.
Правительству поручили утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.
Учетній талон должен быть у водителя автомобиля, который осуществляет транзит. Если нарушается порядок использования пломб - талоны аннулируются.
Пломбы необходимы для того, чтобы отслеживать товары, чтобы их не отгружали в России.
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