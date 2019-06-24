"Вы же самец": топ-менеджер Нафтогаза вызвал Насалика на боксерский поединок, а тот его - на бой без правил

24 июня, 2019, 21:53

Директор дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов вызвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика на боксерский поединок, а тот в ответ предложил бой без правил

Свои предложения чиновники выдвигали в сообщениях в Facebook.

Фаворов предложил борксерський бой в рамках обсуждения перспектив Укргаздобыча и инвестиционной программы.

"Можем обсудить у вас в офисе. Если вам удобнее, можем встретиться 6 июля в Одессе на ринге. Там запланирован мой бой в проекте Бокс белых воротничков. Давайте побоксируем. Давайте подискутируем. Жду вас на ринге", - написал Фаворов.

В ответ Насалик предложил "оставить белые воротнички для института "благородных девиц" и подраться без правил.

"Оставьте свои белые воротнички для института "благородных девиц". Вызываю Вас на "мужской разговор" - бой без правил. Вы же самец, как пишут ваши сторонники в комментариях, поэтому у Вас достаточно тестостерона. С местом и временем определимся. Жду ваш ответ в течение 48 часов ", - написал Носилки.

Министр добавил, что когда-то практиковался в этом разновидности поединка во время службы в воздушно-десантных войсках.

"Перед тем, как кого-то бить, надо понимать, за что. Итак, во-первых, несете Вы полную ответственность за работу "Укргаздобыча" с конца 2016 до февраля 2019 и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали с помощью тарифов на газ под видом увеличения добычи газа? Во-вторых, отстояли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой Юрием Витренко? Ведь честь драться только с человеком, который тоже имеет честь ... Если с честью все в порядке, давайте переходить к делам. Надеюсь, опыт участия в боях без правил у Вас есть, если нет - то еще аете время. Ради честных правил на газовом рынке, я также упомяну свои соревнования по боям без правил в Свирской дивизии ВДВ", - написал Насалик.